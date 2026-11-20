政治・経済・投資 〈注文殺到〉アンソロピックIPOの日本募集分､募集額の3倍超となる1兆5000億円超の注文が殺到 2分で読める 公開日時：2026/11/20 08:33 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米AIスタートアップ､アンソロピックの新規株式公開（IPO）で､日本での株式募集分に対し投資家から1兆5000億円超の注文が集まったことが分かった。事情に詳しい関係者が明らかにした。 この記事は会員限定です 残り 606文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 評価額は約1兆5000億ドル､アンソロピックのIPOで莫大な利益を得る投資家の横顔 アンソロピック､公益性重視で"独特なガバナンス"の全容――カギを握る｢5種類の株｣､オープンAIの二の舞いを防げるか？ 【上場直前】アンソロピック､IPO資料で浮き彫り｢時価総額200兆円AI企業｣の真価――社員1人の売上高は"年10億円" 【徹底図解】アンソロピック､上場資料から読む"規格外"…｢前年比1200％成長｣｢社員1人の売上高はエヌビディアの1.8倍｣ AIは｢システムの裏口｣を狙う…日銀とOpenAIが語る《サイバー攻撃対策基本編》攻撃検証用のAIは"課題の95%"を完遂 ｢将来､何をしたいかわからない…｣ 精神科医が《自分探しで迷子になった人》に薦める"本当の自分"のあぶり出し方 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0