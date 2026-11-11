政治・経済・投資 トヨタがアメリカで最高時速40キロの超小型車｢KEI-01｣を生産へ､当初は法人向けチャンネルを通じてのみの販売 2分で読める 公開日時：2026/11/11 11:30 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES トヨタ自動車は､米国で日本の軽自動車の名前を冠した超小型車の生産に乗り出すと10日（現地時間）に明らかにした。 トヨタによると､四輪駆動の｢超小型ユーティリティートラック｣をインディアナ州の工場で生産､来年後半に販売を予定している。米国ではオートバイに多く見られる1リットル未満の3気筒エンジンを搭載し､最高時速は40キロメートル。車名も｢KEI-01｣と日本の軽自動車を想起させる。 この記事は会員限定です 残り 614文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連企業 #トヨタ自動車 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 【オフロード系の新型モデルを比較】"小さなランクル"トヨタ｢ランドクルーザーFJ｣と､大幅改良で進化した三菱｢デリカD:5｣の美点 ｢新車価格の約10倍､1650万円のプライスは正常か｣…26歳のリーダーが思い描いたトムスAE86｢カローラ･レビン｣の理想 【トヨタRAV4/マツダCX-5/ホンダCR-V e:HEV/日産パトロールと続々登場予定】2025-2026年に発売を控えた､注目の国産SUVを徹底分析 EV世界首位のBYD､進出から3年の日本市場で吹く大逆風！ トヨタ､日産と90万円差の‟BYD潰し"補助金に対し､切り札の軽EV｢ラッコ｣投入で反撃へ トヨタ｢ライズ｣が実は｢ヤリス クロス｣を超えて《隠れたナンバーワン》である意外な理由 ネットで賛否両論のBYD｢ラッコ｣に試乗！ 実車に触れてわかったデザインと走りの本当のデキ ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0