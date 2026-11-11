有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（11/14号）
有料会員登録
政治・経済・投資

トヨタがアメリカで最高時速40キロの超小型車｢KEI-01｣を生産へ､当初は法人向けチャンネルを通じてのみの販売

2分で読める 会員登録で読める
（写真：ブルームバーグ）

トヨタ自動車は､米国で日本の軽自動車の名前を冠した超小型車の生産に乗り出すと10日（現地時間）に明らかにした。

トヨタによると､四輪駆動の｢超小型ユーティリティートラック｣をインディアナ州の工場で生産､来年後半に販売を予定している。米国ではオートバイに多く見られる1リットル未満の3気筒エンジンを搭載し､最高時速は40キロメートル。車名も｢KEI-01｣と日本の軽自動車を想起させる。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

ブルームバーグ

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

信金・信組ランキング 2026 特集 3記事
注目キーワード
#ロイヤルホールディングス #婚活 #ファッション