トヨタがアメリカで最高時速40キロの超小型車｢KEI-01｣を生産へ､当初は法人向けチャンネルを通じてのみの販売

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トヨタ自動車は､米国で日本の軽自動車の名前を冠した超小型車の生産に乗り出すと10日（現地時間）に明らかにした。

トヨタによると､四輪駆動の｢超小型ユーティリティートラック｣をインディアナ州の工場で生産､来年後半に販売を予定している。米国ではオートバイに多く見られる1リットル未満の3気筒エンジンを搭載し､最高時速は40キロメートル。車名も｢KEI-01｣と日本の軽自動車を想起させる。