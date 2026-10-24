政治・経済・投資 〈メラニア夫人が仲介〉ロシアとウクライナが南部オレシュキ市への人道支援受け入れと民間人の退避ルート設置で合意 2分で読める 公開日時：2026/10/24 10:30 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES ホワイトハウスは23日､ロシアとウクライナがウクライナ南部オレシュキ市への人道支援の受け入れと､民間人の退避ルート設置で合意したと発表した。トランプ米大統領の妻メラニア夫人が仲介したという。 ホワイトハウスの声明によれば､合意に基づく措置は10月29日に始まる予定。 この記事は会員限定です 残り 778文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 東大も新設｢デザイン学部｣はなぜ就職に強いのか？《AI時代に大手企業が求めている"デザイン力"の本質》 秀吉が家康に｢最高のもてなし｣対面するのは明日のハズなのに…前夜に突如訪ねてきた秀吉の《人たらし術》 ｢フランスは燃えているか？｣全土に広がる若者の怒りと抗議デモ､ゼネストへとつながった1968年｢5月革命｣の再来か 貸会議室の好調続くTKP､決算説明会でCFOが口にした言葉 大型M＆Aも視野に成長投資を継続 アメリカ海兵隊員による凶悪犯罪､沖縄での再発防止策は｢海兵隊撤退論｣が最も現実･効果的であるこれだけの理由 〈書評〉『反ユダヤ主義について』『税金はどこへ行くのか』『蕪村 ｢日常の美｣の発見者』 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0