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〈メラニア夫人が仲介〉ロシアとウクライナが南部オレシュキ市への人道支援受け入れと民間人の退避ルート設置で合意

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（写真：ブルームバーグ）

ホワイトハウスは23日､ロシアとウクライナがウクライナ南部オレシュキ市への人道支援の受け入れと､民間人の退避ルート設置で合意したと発表した。トランプ米大統領の妻メラニア夫人が仲介したという。

ホワイトハウスの声明によれば､合意に基づく措置は10月29日に始まる予定。

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