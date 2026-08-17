【独自】金融庁が聞き取り調査､保険代理店アドバンスクリエイトの不正会計隠蔽に加担したと疑われる保険会社の名前

保険代理店の不正隠蔽に保険会社が加担していた疑いが浮上、金融庁も調査に乗り出した（写真：編集部撮影）

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東証プライム市場に上場する保険代理店アドバンスクリエイトの不正会計をめぐって、金融庁が取引のある保険会社に対して聞き取り調査に乗り出していることがわかった。

アドクリは5月、保険商品の情報サイト「保険市場」に掲載する広告の取引で、不正な会計処理の疑義が生じたことから、調査のために第三者委員会を設置すると発表。その後、8月4日に公表した第三者委による調査報告書では、広告代金の不正計上をめぐって、保険会社がアドクリ側と口裏を合わせて、隠蔽の手助けをしていたことが疑われるという衝撃的な実態が詳細に綴られている。

第三者委によると、アドクリと保険市場を運営する子会社の役員らは業績目標達成のために、保険会社が支払った広告代金を広告掲載前に前倒しで一括計上するという不正な会計処理を、おそくとも2018年12月から行っていた。

20年には、当時アドクリの監査を担当していた桜橋監査法人が、広告代金の売り上げ計上の時期と実際の掲載期間との関係が不明瞭だと指摘しており、疑念を強めていた桜橋監査法人はその後、保険会社に対して反面調査に乗り出している。

口裏合わせを画策、保険会社もアドクリの意図を認識

問題はここからだ。

監査法人の調査によって不正会計が露見するのを回避するため、アドクリの役員らは広告取引のある保険会社との口裏合わせを画策。監査法人から質問が来たときは、「ご認識の通りです」や「差異なし」などと回答するよう保険会社に要求し、一部の保険会社には回答の文案をメールで送付していた。

第三者委の調査では、アドクリ側が各保険会社とどのように回答内容を調整し、結果として監査法人にどう回答したのか、取りまとめて一覧表にしたエクセルファイルも見つかったという。このことから、回答文案を受け取った保険会社は、それにほぼ沿うような内容で監査法人に回答したことがうかがえる。