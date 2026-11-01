政治・経済・投資 バイナンスが出金再開へ､流出したトークン63億ドルのうち95％を補填…FBIは北朝鮮の関与を指摘 2分で読める 公開日時：2026/11/01 16:00 会員登録で読める （写真：ロイター） ロイター 1/1 PAGES 暗号資産（仮想通貨）交換業者バイナンスは1日、過去最大規模となる63億ドル（約9930億円）相当のハッキング被害を巡り、流出したトークンの95％を補填したとして、出金を段階的に再開すると発表した。 この記事は会員限定です 残り 482文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連キーワード #セキュリティインシデント #暗号資産・ブロックチェーン #北朝鮮 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 暗号資産に熱心なロシアの裏で｢深刻な外貨不足｣…中銀は金も売却､ドル建てステーブルコイン利用にも黄信号が灯る 〈インタビュー〉PayPayが40％出資したバイナンスジャパンの千野代表､提携で｢決済と暗号資産がリンクしていく絵を描く｣ ｢トランプ大統領の終わり｣と｢アメリカ社会バブルの終わり｣――今はこの2つが同時進行している アメリカ株の大幅安を受けて､もし8日の日経平均株価が3000円安になっても｢押したら買い｣だと言えるワケ X Moneyは単なる｢金利6％のおいしい預金口座｣ではない！ マスク氏が27年越しに狙う｢X内経済圏｣戦慄の正体 "サナエトークン"騒動があらわにした政治支援の構造的空白､政治家も支援者も明確にしてこなかった｢後援会｣の曖昧さ ロイター この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0