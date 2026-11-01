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バイナンスが出金再開へ､流出したトークン63億ドルのうち95％を補填…FBIは北朝鮮の関与を指摘

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（写真：ロイター）

暗号資産（仮想通貨）交換業者バイナンスは1日、過去最大規模となる63億ドル（約9930億円）相当のハッキング被害を巡り、流出したトークンの95％を補填したとして、出金を段階的に再開すると発表した。

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