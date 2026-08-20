政治・経済・投資 〈時価総額約500億ドル突破〉中国ヒト型ロボットメーカー宇樹科技（ユニツリー）､上場初日に株価は460％高を記録 3分で読める 公開日時：2026/08/20 09:25 有料会員限定 （写真：ロイター） ロイター 1/1 PAGES 中国で最も知名度の高いヒト型ロボットメーカー、宇樹科技（ユニツリー）が19日、上海証券取引所の新興ハイテク企業向け株式市場「科創板（スター・マーケット）」に上場した。初値は1100元で、公開価格（150.8元）を629％上回った。中国ロボット業界では、今後も株式上場が続く見通しだ。 この記事は有料会員限定です 残り 1095文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #IPO #先端科学・研究開発 #経済安全保障 関連業界 #ロボット #ベンチャーキャピタル #証券取引所 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 まるで｢HAL9000｣のようにAIは人間の統制に抗うようになった…暴走する自律型サイバー攻撃と｢キルスイッチ｣の限界 ｢日本とは思えない｣｢見たことない食べ物ばかり｣…池袋のディープエリアに佇む《ガチ中華フードコート》の不思議な魅力 ボクシングもダンスもやめた中国ヒューマノイド――焦点は｢人間の相棒になれるか｣に移った アップルは温暖化対策を優先しAI開発競争から降りたのか､オンデバイスAIとPCCの価値 ｢あいつは頭がいいから｣と拗ねる子こそ伸びる《できる子》だけが持つ"思考の起動速度"とは…一生モノの思考力の育て方 ロイター この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0