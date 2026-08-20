〈時価総額約500億ドル突破〉中国ヒト型ロボットメーカー宇樹科技（ユニツリー）､上場初日に株価は460％高を記録

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中国で最も知名度の高いヒト型ロボットメーカー、宇樹科技（ユニツリー）が19日、上海証券取引所の新興ハイテク企業向け株式市場「科創板（スター・マーケット）」に上場した。初値は1100元で、公開価格（150.8元）を629％上回った。中国ロボット業界では、今後も株式上場が続く見通しだ。