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長期金利上昇の主因は日銀の後手でも財政悪化懸念でもない､株高とも整合し｢骨太ショック｣での金利上昇は誇張

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高市政権の「骨太の方針」で長期金利が大幅上昇したという見方が広がった （写真：時事）
  • 阿部 健児 大和証券 チーフストラテジスト

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高市早苗政権は7月21日に「骨太の方針」を閣議決定した。その1カ月前の6月半ばから、同方針に盛り込まれている2040年度までの累計370兆円超の官民投資計画や日本銀行の金融政策・財政健全化スタンスに関する報道が増加した。

骨太ショックは本当か？

長期金利は6月19日の2.67％から7月9日には2.89％まで22ベーシスポイント（bp）上昇。「骨太ショック」で長期金利が大幅に上昇したと言われるようになった。

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その理由として大きく2つが挙げられている。1つ目が、日銀の対応が後手に回るビハインド・ザ・カーブ懸念だ。高市政権は日銀による利上げを牽制。その結果、利上げが遅れ、日銀が目標とする2％を上回るインフレ率が定着するとの見方が強まる。最終的に長期期待インフレ率の上昇が長期金利の上昇をもたらすというものだ。

2つ目が、日本の財政悪化懸念だ。高市政権が官民投資計画を公表した際に、内閣府が作成した資料では、1年当たり10兆円の財政支援が想定されていた。防衛予算の増加、食料品消費税率引き下げ、金利上昇に伴う利払い費の増加などに、投資への財政支援が加わると、日本の財政悪化懸念が強まる。そして国債利回りに財政リスクプレミアムが求められ長期金利が上昇するという流れだ。

筆者も日銀がビハインド・ザ・カーブに陥ったり日本の財政が悪化したりするリスクは懸念している。だが、6月中旬から7月上旬にかけての長期金利上昇に関しては、この2つの影響は大きくなかったとみている。

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阿部 健児 大和証券 チーフストラテジスト
あべ けんじKenji Abe

1998年に東京大学経済学部卒業。財務省に入省、国際局にて外国為替政策に携わる。2007年に米ジョンズ・ホプキンス大学にて博士号取得。15年以上にわたり、日本株投資戦略の立案に従事。

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