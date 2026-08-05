政治・経済・投資 業務用洗剤のニイタカが目指す｢2035年に花王超え｣の実現性 カギを握るのは食品衛生コンサル 5分で読める 公開日時：2026/08/05 11:00 有料会員限定 ニイタカは35年に業務用洗剤で国内シェア首位を目指している（写真：ニイタカ） 川上 清市 フリージャーナリスト フォロー 1/1 PAGES INDEX 社会課題を製品で解決する会社 今期は一時的な営業減益 衛生管理の強化と省人化ニーズが追い風 ※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています 業務用洗剤事業を柱とするニイタカの業績が堅調だ。 この記事は有料会員限定です 残り 1994文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #決算・業績 #経営 関連業界 #化学 #コンサルティング #トイレタリー（日用品） 関連企業 #ニイタカ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 脅威のSNS認知→購買誘導で急拡大･韓国コスメ――高品質で強い日本勢､戦う前から不利を強いられる危機感 ニチバンの隠れた名作｢たばねら｣…セロテープやケアリーヴではなく《野菜結束テープ》が倒産危機の会社を救ったワケ アサヒ､花王､サントリーなどが集団防御力アップを狙い｢流通ISAC｣を設立､恐るべき"サイバー被害共倒れ"を減らせるか？ ｢常識を突き破った先に成長がある｣ファミマ新社長が激白！ 旗艦店､衣料品､ファミチキ強化で描く｢次世代店舗の姿｣とは？ 中身はネジや手袋？顧客工場に無償で自販機を設置､ミスミグループ本社の｢売り切れしない自販機｣はこうして生まれた ｢冷水だけで食べられる｣｢災害時に重宝しそう｣…日清食品が発売｢冷しカップヌードル｣"熱湯からの解放"が意味すること 川上 清市 フリージャーナリスト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 かわかみ せいいちSeiichi Kawakami 長野県松本市生まれ。学習院大学法学部卒業。日刊自動車新聞、日本工業新聞などの記者を経て、1988年にフリージャーナリストとして独立。業界分析から企業の成功事例、株式投資、資金調達、教育、健康、環境、農業関連など幅広い分野を取材し、執筆活動を続けている。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0