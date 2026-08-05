業務用洗剤のニイタカが目指す｢2035年に花王超え｣の実現性 カギを握るのは食品衛生コンサル

かわかみ せいいち

Seiichi Kawakami

長野県松本市生まれ。学習院大学法学部卒業。日刊自動車新聞、日本工業新聞などの記者を経て、1988年にフリージャーナリストとして独立。業界分析から企業の成功事例、株式投資、資金調達、教育、健康、環境、農業関連など幅広い分野を取材し、執筆活動を続けている。