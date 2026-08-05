有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資

業務用洗剤のニイタカが目指す｢2035年に花王超え｣の実現性 カギを握るのは食品衛生コンサル

5分で読める 有料会員限定
ニイタカは35年に業務用洗剤で国内シェア首位を目指している（写真：ニイタカ）

INDEX

※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています

業務用洗剤事業を柱とするニイタカの業績が堅調だ。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

川上 清市 フリージャーナリスト
かわかみ せいいちSeiichi Kawakami

長野県松本市生まれ。学習院大学法学部卒業。日刊自動車新聞、日本工業新聞などの記者を経て、1988年にフリージャーナリストとして独立。業界分析から企業の成功事例、株式投資、資金調達、教育、健康、環境、農業関連など幅広い分野を取材し、執筆活動を続けている。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

内幕検証　高市国会 特集 2記事
注目キーワード
#化学 #中古車 #防災