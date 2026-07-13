政治・経済・投資 日本ペイントHD､アクゾの装飾用塗料部門に約1.4兆円で買収提案…今年の日本企業による海外企業買収としては最大規模 3分で読める 公開日時：2026/07/13 10:40 有料会員限定 ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 日本ペイントホールディングスはこの1カ月の間に､オランダの同業アクゾノーベルの装飾用塗料事業に対し複数回の買収提案を行った。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。 この記事は有料会員限定です 残り 1022文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #経営 #投資 #ヨーロッパ 関連業界 #化学 #塗料 関連企業 #日本ペイントホールディングス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ゲームソフトを個人で所有する時代は過去のものに？ プレイステーション｢ディスク生産終了｣の衝撃 ｢前頭葉が縮んでいます｣医師の一言で人生一変､｢外国語学習｣にやる気を見せた67歳が実感した驚くべき脳への効果 MUFG株が時価総額は約42兆3000億円となり一時国内首位に…トヨタやキオクシア上回る 日本人の｢戦争のイメージ｣はアップデートされているか？音速超えで着弾する現代ミサイルの本当の恐怖 ｢貧困は消える｣という幻想はなぜ崩れたのか､国連も著名経済学者も読み切れなかった世界経済の大転換 【勉強しても伸びない子必読】頭のいい子が選ぶ参考書は｢最小限の解説と図でわかりにくい｣のに成績が伸びるワケ ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0