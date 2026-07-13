有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/18・25日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資

日本ペイントHD､アクゾの装飾用塗料部門に約1.4兆円で買収提案…今年の日本企業による海外企業買収としては最大規模

3分で読める 有料会員限定

日本ペイントホールディングスはこの1カ月の間に､オランダの同業アクゾノーベルの装飾用塗料事業に対し複数回の買収提案を行った。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

ブルームバーグ

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

保険の正体 特集 12記事
注目キーワード
#ランキング #金融庁 #経済学