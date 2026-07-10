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ビジネス #企業評価が変わる！ 広がるインパクト評価

外部性評価で日本勢トップは世界3位の富士通､インパクト投資効果を検証。企業評価が変わる！広がるインパクト評価⑤

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企業価値
外部性評価は富士通が世界3位で日本勢トップ（写真：yu_photo ／PIXTA）
  • 雨宮 寛 Richmond Global Sciences（RGS）ジャパン・アドバイザー ESGブック日本支店代表、アラベスク・グループ日本代表

INDEX

社会的価値と財務的リターンの両立を目指す「インパクト評価」に企業や投資家の関心が急速に高まってきている。リスクの管理に主眼を置く従来型のESG（環境・社会・企業統治）評価とは異なり、企業が社会や環境に与えるプラスの影響そのものを測り、価値として可視化しようとする点が特徴だ。金融庁や日本経済団体連合会（経団連）も指標・データのあり方の整備を進めており、開示の枠組みづくりも本格化しつつある。この連載では、その全体像を多角的に読み解いていく。

最終回となる第5回は、実際の投資パフォーマンスにどのような影響を与えるのか、日本株式とグローバル株式の2つの事例に基づき、インパクト加重会計（IWA）が投資戦略としてどの程度有効であるのかを検証していく。

【座談会を開催】サステナビリティ担当者などの方で議論に加わりたい方を募集します。記事提案も歓迎です。開催は7月15日（水）18時30分から。場所は東洋経済新報社会議室。希望者はこちらへ。

投資戦略としてのIWAの有効性を検証

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これまでの連載でご紹介してきたように、「企業の社会的価値は『利益』と同じように計算できるのか」という問いに対する1つの答えとして、企業のインパクト評価の方法として導入が進み始めているのがインパクト加重会計（IWA）だ。

今回は、日本株式とグローバル株式の2つの事例に基づき、IWAが投資戦略としてどの程度有効であるかを検証していく。

まず、日本企業を対象としたシミュレーション分析の結果を示す。この分析は、RGS（Richmond Global Sciences）が提供するインパクト加重会計データを使い、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング（NFRC）が実施した。投資対象は、2016年7月から25年12月までの期間の浮動株調整後時価総額上位500社だ。

企業評価が変わる！ 広がるインパクト評価
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雨宮 寛 Richmond Global Sciences（RGS）ジャパン・アドバイザー ESGブック日本支店代表、アラベスク・グループ日本代表
あめみや ひろしAmemiya Hiroshi

クレディ・スイスおよびモルガン・スタンレーで資産運用商品の開発を担当。2006年に株式会社コーポレートシチズンシップを創業。明治大学公共政策大学院兼任講師。CFA協会認定証券アナリスト。コロンビア大学ビジネススクール経営学修士（MBA）、ハーバード大学ケネディ行政大学院行政修士（MPA）。

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