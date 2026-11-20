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ANAホールディングス（HD）が10月29日、エア・ドゥ（AIRDO）、ソラシドエアを傘下に収めるリージョナルプラスウイングス（RPW）を完全子会社化する方針を発表した。

その背景には何があったのか？完全子会社化すると何が変わるのか？利用者への影響は？

エアライン業界を取材する高橋記者に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始&本日のテーマ

00:45 なぜエア・ドゥを子会社化？

01:39 完全子会社化が実現すると何が変わる？

03:31 国内線ビジネスの苦境

06:32 ANAとJALの連携もありえる？

08:28 勢いがあるのはANA？JAL？

12:25 貨物ビジネスを強化するANA・マイルや金融を強化するJAL

19:32 ANAのサービスは劣化したのか

【出演者】

高橋 玲央（たかはし・れお）

東洋経済 記者

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中山 一貴（なかやま・かずき）

東洋経済 動画担当デスク

撮影：革新スタジオ、秋葉俊祐

編集：秋葉俊祐、田中険人

サムネ内写真撮影：尾形文繁

※動画内のデータは収録時点（2026年11月18日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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