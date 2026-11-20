ANAホールディングス（HD）が10月29日、エア・ドゥ（AIRDO）、ソラシドエアを傘下に収めるリージョナルプラスウイングス（RPW）を完全子会社化する方針を発表した。
その背景には何があったのか？完全子会社化すると何が変わるのか？利用者への影響は？
エアライン業界を取材する高橋記者に聞いた。
【タイムテーブル】
00:00 本編開始&本日のテーマ
00:45 なぜエア・ドゥを子会社化？
01:39 完全子会社化が実現すると何が変わる？
03:31 国内線ビジネスの苦境
06:32 ANAとJALの連携もありえる？
08:28 勢いがあるのはANA？JAL？
12:25 貨物ビジネスを強化するANA・マイルや金融を強化するJAL
19:32 ANAのサービスは劣化したのか
【出演者】
高橋 玲央（たかはし・れお）
東洋経済 記者
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中山 一貴（なかやま・かずき）
東洋経済 動画担当デスク
撮影：革新スタジオ、秋葉俊祐
編集：秋葉俊祐、田中険人
サムネ内写真撮影：尾形文繁
※動画内のデータは収録時点（2026年11月18日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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