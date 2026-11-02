【キャバクラで日経平均が見える】元野村証券キャバ嬢きこ／夏枯れ相場で注目は？／プロ野球2試合中に四季報を読む／5億円で小学校にバット寄付／お客さんへの株連絡がシャンパンに／注目銘柄マクニカ

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは、野村証券マンから銀座のキャバクラ嬢へ転身し運用資産5億円を目指している、きこ氏（後編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:38 きこ式「投資の極意3カ条」
01:14 極意①投資の目的とゴールを明確に
05:07 ビジネスパーソンに助言するなら？
07:13 極意②身近な情報に投資のヒントあり！
08:03 キャバクラにくるお客さんは…
11:31 SNSとの付き合い方
13:23 きこ氏のルーティン
15:13 極意③会社四季報のツボを押さえて読みこなせ
17:49 夏枯れ相場で注目したのは？
19:19 マクニカ（3132）
22:02 上重のマインド判定
24:00 きこ氏が上重に贈る「投資の格言」
【出演者】
◆きこ
元野村証券キャバ嬢／個人投資家
▼きこ氏のYouTubeチャンネル
/ @kiko_kabu
◆上重 聡（かみしげ・さとし）
1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに。
◆井下 健悟（いのした・けんご）
四季報オンライン編集長
食品､自動車､IT､電力､金融などの業界を担当。週刊東洋経済副編集長、東洋経済オンライン編集長、東洋経済オンライン動画編集長を経て、2026年10月より会社四季報オンライン編集長。国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe®）
【技術スタッフ等】
撮影：岡崎 司（革新スタジオTOKYO）
編集：高橋 良太
※動画内のデータは収録時点（2026年9月）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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