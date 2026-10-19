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政治・経済・投資 #西野智彦の金融秘録

｢円の威信｣を今こそ取り戻せ､一気に｢国論｣に押し上げられたデノミ論議の源流をたどる　デノミの幻影①

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山本米治氏（1946年撮影）
デノミの必要性を訴えた元日銀理事の山本米治氏（1946年撮影）（写真：共同）

INDEX

円という通貨単位は1871年（明治4年）の新貨条例により誕生した。当初、1円金貨と1米ドル金貨の間には、それぞれの金の含有量を基に「1ドル＝約1円」のレートが成立していた。だが、西南戦争に伴う不換紙幣の濫発で円の価値が下落し、1897年の貨幣法制定（金本位制採用）とともに「1ドル＝約2円」にリセットされ、しばらく続いた。

『日本銀行百年史』に円ドル相場の推移が記録されている。

1874（明7）0.984円
1885（明18）1.180円
1897（明30）2.028円
1918（大7）1.948円
1926（昭1）2.134円
1932（昭7）3.556円
1940（昭15）4.267円
1942（昭17）相場なし
1949（昭24）360円
過去の金融政策・経済政策の検証に取り組む筆者が、当時の政策決定プロセスや当局者たちの人間模様に迫る。【月曜日更新】

第1次世界大戦中の輸出増で円高・ドル安に振れた大正期半ばを除き、円相場は一貫して下落してきたことがわかる。

昭和期に入ると、金解禁後の深刻な不況を脱するため蔵相の高橋是清が金の輸出を再禁止したことから、円は1ドル＝3円台に急落。真珠湾攻撃の前の年に4円台となり、太平洋戦争中は「無為替」の状態だった。

戦後、GHQ（連合国軍総司令部）は1ドル＝15円の軍用レートを使用し、インフレ進行を背景に1ドル＝50円に改定したが、通常の貿易取引にはほとんど使用されなかった。その後、米ソ冷戦に伴う対日占領政策の見直しを踏まえ、米政府は1949年、特別調査チームの報告を基に1ドル＝360円の新平価を設定した。

歴史の激流にもまれながら、円は誕生から78年間で約360分の1に「減価」したのである。

デノミの元祖訴える 蔵相は「ありっこない」

西野智彦の金融秘録
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西野 智彦 ジャーナリスト
にしの・ともひこ

1958年長崎県生まれ。時事通信社を経てTBS入社。日本銀行、首相官邸、大蔵省などを担当。『平成金融史』（中公新書）や『ドキュメント異次元緩和』、検証経済3部作（いずれも岩波書店）など著書多数。『ドキュメント日銀漂流』（同）で2021年度石橋湛山賞受賞。23年度日本記者クラブ賞受賞。公式Xで連日発信中。

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