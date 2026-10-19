｢円の威信｣を今こそ取り戻せ､一気に｢国論｣に押し上げられたデノミ論議の源流をたどる　デノミの幻影①

1/2 PAGES

円という通貨単位は1871年（明治4年）の新貨条例により誕生した。当初、1円金貨と1米ドル金貨の間には、それぞれの金の含有量を基に「1ドル＝約1円」のレートが成立していた。だが、西南戦争に伴う不換紙幣の濫発で円の価値が下落し、1897年の貨幣法制定（金本位制採用）とともに「1ドル＝約2円」にリセットされ、しばらく続いた。

『日本銀行百年史』に円ドル相場の推移が記録されている。

1874（明7）0.984円

1885（明18）1.180円

1897（明30）2.028円

1918（大7）1.948円

1926（昭1）2.134円

1932（昭7）3.556円

1940（昭15）4.267円

1942（昭17）相場なし

1949（昭24）360円

第1次世界大戦中の輸出増で円高・ドル安に振れた大正期半ばを除き、円相場は一貫して下落してきたことがわかる。

昭和期に入ると、金解禁後の深刻な不況を脱するため蔵相の高橋是清が金の輸出を再禁止したことから、円は1ドル＝3円台に急落。真珠湾攻撃の前の年に4円台となり、太平洋戦争中は「無為替」の状態だった。

戦後、GHQ（連合国軍総司令部）は1ドル＝15円の軍用レートを使用し、インフレ進行を背景に1ドル＝50円に改定したが、通常の貿易取引にはほとんど使用されなかった。その後、米ソ冷戦に伴う対日占領政策の見直しを踏まえ、米政府は1949年、特別調査チームの報告を基に1ドル＝360円の新平価を設定した。

歴史の激流にもまれながら、円は誕生から78年間で約360分の1に「減価」したのである。

デノミの元祖訴える 蔵相は「ありっこない」