有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（9/19号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #「財新」中国プレミアムリポート

中国の政府債務残高が100兆元（約2300兆円）の大台突破…2年で2割膨張､景気下支えで国債･地方債増発

4分で読める 有料会員限定
中国の政府債務残高は景気減速を背景に膨張を続けている（写真はイメージ）

INDEX

中国の政府債務残高が100兆元（約2300兆円）の大台を突破した。

全国人民代表大会（全人代＝国会に相当）の公式ウェブサイトで8月31日に公表された「2025年度の政府債務管理状況に関する国務院の報告」によれば、2025年末時点の政府債務残高は102兆5000億元と2年前より2割余り増加した。

ここで言う政府債務残高は、中央政府および地方政府が発行した債券を中心とする「法定債務」と、地方政府が傘下の「融資平台」を通じて借り入れた「隠れ債務」の大きく2つに分けられる。

（訳注：融資平台は地方政府が都市開発やインフラ建設などのために設立した投資会社。その債務には地方政府が暗黙の保証を付与している）

上述の報告によれば、25年末時点の法定債務の残高は96兆元。そのうち国債が4割強の41兆2000億元、地方債が6割弱の54兆8000億元を占めた。一方、隠れ債務の残高は政府債務全体の6％強にあたる6兆5000億元だった。

対GDP比の債務規模は73.2％

国家統計局のデータによれば、25年のGDP（国内総生産）は速報値で140兆2000億元（約3200兆円）。これに基づいて計算すると、同年末時点の政府債務残高の対GDP比率は73.2％となる。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

「財新」中国プレミアムリポート
49 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

財新編集部
ざいしんへんしゅうぶCaixin

2009年設立の財新は中国の経済メディアとして週刊誌やオンライン媒体を展開している。“独立、客観、公正”という原則を掲げた調査報道を行い、報道統制が厳しい中国で、世界を震撼させるスクープを連発。2019年末に東洋経済新報社と提携した。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

地域金融「勝者と弱者」 特集 3記事
注目キーワード
#ローカル線・公共交通 #川崎重工業 #旅･趣味（鉄道）