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半導体大手ブロードコム決算に見る｢AI計算資源｣の主役交代 カスタムチップが性能でもGPUを凌駕

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ブロードコムは米カリフォルニア州に本社を置く半導体大手です。GoogleのTPUに代表されるカスタムAIアクセラレータ（XPU）と、データセンター向けのネットワーク半導体が主力。2023年にVMwareを買収し、インフラソフトウェアも収益の柱に加えました。ホック・タンCEOのもと、AI関連の顧客をフロンティアモデルを開発する6社に絞る戦略をとっています。

同社は9月2日、2026年5〜7月期の決算を発表。売上高は296億ドルで前年比86%増、営業利益は201億ドルで同92%増です。AI半導体の売上高は167億ドルと前年比221%増、前四半期比でも54%増えました。2026年8〜10月期は売上高348億ドル、AI半導体217億ドルと、いずれも過去最高を更新する見通しを示しています。

AnthropicがGoogleを抜いて最大顧客に

本連載「Strainer Report」はわかりやすい図表に定評のあるストレイナーの決算分析記事のうち、海外企業に関するレポートを掲載しています。詳細はStrainerをご覧ください

ブロードコムのXPU顧客は現在6社。2026年5〜7月期にはGoogle向けTPU「Ironwood（第7世代）」をAnthropicとGoogleの両社に大量出荷しました。同時に、次世代の「TPU v8i」の量産出荷をGoogle向けに開始しています。OpenAI向けには初のカスタムアクセラレータ「ハラペーニョ」（Jalapeño）の出荷がスタート。XPUの出荷量は前年比3.5倍超となり、AI売上高の73%を占めます。

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