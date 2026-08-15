設立数は目標をクリアしていても大学により濃淡 ｢大学発ベンチャー｣さらなる発展のための課題

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政府は2022年に策定した「スタートアップ育成5か年計画」の中で、大学発ベンチャーの数を27年度までに5000社まで増やすことを目標に掲げた。

その大学発ベンチャーは急増している。経済産業省が毎年集計している「大学発ベンチャー実態等調査」によると、24年の調査段階で5074社と目標をクリア。足元ではさらに増加している。

しかし、大学発ベンチャーの数は大学によって濃淡がある。トップの東京大学（468社）、京都大学（422社）など上位10大学の単純合計は2790社。重複分を加味したとしても半数程度に及ぶ。また、1社以上ベンチャーがあると回答した大学は216校（別途高専が21校）だけだ。

大学の多くは学生数が少ない。それに比例して設立数が少ないのは無理もない。デジタルハリウッド大学（117社）や情報経営イノベーション専門職大学（85社）など、学生数が少ない学校で設立が多いのはまれだ。

ただ、学生数が多いのにベンチャーの設立数が少ない大学も多い。表は「大学発ベンチャー実態等調査」から、放送大学を含めた学生数の多い私立大学の大学発ベンチャー数の状況をまとめたものだ。