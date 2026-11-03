政治・経済・投資 アップル新CEO就任後初の決算7－9月期は売上高の伸びが鈍化､中国事業も市場予想に届かず 2分で読める 公開日時：2026/11/03 08:00 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米アップルが2日発表した7－9月（第4四半期）決算は､売上高の伸びが前四半期から鈍化し､中国事業の売上高も市場予想を下回った。今回はジョン･ターナス氏が最高経営責任者（CEO）に就任してから初の決算発表となった。 この記事は会員限定です 残り 546文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連キーワード #決算・業績 #GAFAM #サプライチェーン 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています アップデート中にiPhoneが文鎮化──eSIM時代"動かなくなったスマホ"から突きつけられた厳しい現実 中国で大容量1万mAh級スマホ続々登場。バッテリーが｢最強の差別化｣になるも日本には来れない壁 iPhone17と17eを比較､価格差3万円で失うものは何か？ 真の"コスパ最強"iPhoneはどちらかを徹底検証 アップルのiPhone Air､なぜ販売低迷？ 薄型スマホが伸び悩む背景とユーザーニーズの乖離 アップル初の折り畳み｢iPhone Duo｣の予想を超える完成度､それでも厚さ11.3mmと36万円超はネックか 京セラのタフネススマホ｢TORQUE G07｣は､日本限定で終わらせるにはもったいない存在 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0