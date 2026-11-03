アップル新CEO就任後初の決算7－9月期は売上高の伸びが鈍化､中国事業も市場予想に届かず

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米アップルが2日発表した7－9月（第4四半期）決算は､売上高の伸びが前四半期から鈍化し､中国事業の売上高も市場予想を下回った。今回はジョン･ターナス氏が最高経営責任者（CEO）に就任してから初の決算発表となった。