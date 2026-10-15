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ニューヨーク･タイムズ記者がメタのAIエージェント｢ミューズ｣を使って見えたこと　銀行口座など個人情報を渡せるか

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メタのAIエージェントを使って映画チケットを買う様子（画像：Poppy Lynch／The New York Times）

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メタ・プラットフォームズの「Muse（ミューズ）」は、大手テクノロジー企業が一般向けに公開した初のAIエージェントだ。

テクノロジー業界では、AIエージェントは（チャットGPTのような）チャットボットをはるかに上回る能力を持つ「次のフロンティア（開拓分野）」と見られている。人に代わってインターネット上を巡回したり、ウェブサイトにログインしたり、表計算シートに入力したり、電話をかけたりすることができる。しかも、それらはほんの始まりにすぎない。

ミューズを試すため、私は2週間、生活の多くのことを委ねてみた。銀行口座やメールを接続させるなど、極めて個人的なデータを渡す必要があったが、そのうえで食料品の注文、会議の日程調整など、日常の作業を何十件とやらせてみたのだ。

AIエージェント普及のネック

2週間使った結果、ミューズはこれまでに使った中でも最高に役に立つAIアプリだと感じた。そう実感したのは、クレジットカードを接続し、支出をGoogleスプレッドシートに整理するよう頼んだときだ。ミューズは数分のうちに、何百行というデータが入ったシートを次々と作成し、重複していたサブスクリプション（有料契約）を2件見つけ、私に代わって解約した。無料のお試し期間が終了していた新聞の購読についても、私のメールを使って返金を求め、44.99ドル（約7000円）の出費を抑えてくれた。

ただ、ミューズのようなAIエージェントが広く普及するかどうかは、よくわからない。

エージェントを使うには、エージェントに対するかなりの信用が必要だ。個人情報を渡すことに抵抗を感じる人も多いだろう。相手が、プライバシーで数々の問題を起こしてきたメタのような企業となれば、なおさらだ。

おまけに、利用規約でエージェントのアクセスを制限するウェブサイトもある。例えばアマゾンは、9月20日にミューズによるアクセスを遮断した。

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