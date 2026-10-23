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〈EVからAIへシフト〉テスラとスペースXが統合協議､空飛ぶクルマで見せた革新性と｢マスク帝国｣の今後

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テスラの「ロードスター」にはスペースXのロケット技術も活用されている（写真：TESLA）

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「これから見せるのは、歴史上もっとも正気とは思えないプロダクトデモになる。これは車とロケットの融合だ！」

10月15日、アメリカ・テキサス州マクレガーのスペースXが保有する試験場。スペースXとEV（電気自動車）メーカー・テスラの最高経営責任者（CEO）を務めるイーロン・マスク氏は壇上でそう高らかに宣言した。

テスラはこの日、次世代スポーツカー「ロードスター」の実演デモを世界初公開した。反り建つ壁を逆さの状態でも車輪が地面についたまま走り抜けると、向きを変えてガスを噴射。宙を舞ってホバリングして着地した。この“空飛ぶクルマ”は、現状で既存の自動車メーカーなどから空飛ぶクルマとして発表されているeVTOL（電動垂直離着陸機）とは、一線を画す姿を世界に見せつけた。

テスラの公式サイトでは通常タイプが予約金5万ドル（日本サイトで614万円）、スラストは予約金24.5万ドル（日本サイトは記載なし）。ロケットは詳細が明らかになっていない（写真：TESLA）

ロードスターでは車体底部に設置された吸引ファンに加えて、空中でも車体姿勢を維持できる高圧ガスを噴射する推進装置「スラスター」を10個程度搭載するなど独自の技術を駆使したという。スペースXが再使用ロケットで宇宙から地上に戻ってきて着陸する際に使う技術を応用した。

ロボットタクシーや自動運転のサービスを拡大

今回発表したロードスターは、単なる見世物として出したわけではない。テスラ側は2028年からテキサス州のギガファクトリーで生産を開始すると表明した。

モルガン・スタンレーのアナリストであるアンドリュー・ペルココ氏らは「目先の販売台数の話というよりも、可能性の技術を示すこと、つまり物理学、エンジニアリング、イノベーションの限界を押し広げることに重きを置いている。（マスク氏が創業者兼CEOを務める）スペースXとの技術面での重なりは疑いようがない。商業的な成功は見極めが必要であるが、エンジニアリングの野心を示すショーケースとしては印象的であった」と評する。

革新性を示したテスラだが、10月21日に発表した26年第3四半期（7～9月）決算は、売上高がほぼ横ばいの280億4600万ドル（約4兆4000億円）、本業のもうけを示す営業利益が同56％減の7億1800万ドル（約1130億円）に落ち込んだ。EV販売の減少に加えて、AI（人工知能）の研究開発費の増加などが利益を大きく押し下げた。

記事の続きでは、テスラのロボットタクシーや自動運転技術のサービス事業の進捗状況、スペースXとの統合に対するマスク氏のスタンス、両社が進める先端半導体工場「テラファブ」の進捗と、それに対する製造装置メーカーの対応などについて取り上げています。
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横山 隼也 東洋経済 記者
よこやま じゅんやJunya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。

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