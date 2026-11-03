快速電車は"fast train"でOK！ 正しくなくても英語に置き換えてみる…｢第2外国語｣の人でもパッと出る英会話のコツ 公開日時：2026/11/03 09:00 10ページ 『マンガでわかる！ 万年初心者でもパッと出る英会話』©川﨑あゆみ・あきばさやか／マガジンハウス 川﨑 あゆみ 最速英語習得の専門家・株式会社グロバリ代表 文部科学省中央教育審議会専門委員 フォロー あきば さやか イラストレーター・マンガ家 フォロー 「英語を勉強してきたはずなのに、いざ外国人を目の前にすると、簡単なひと言さえ出てこない……」。そんな経験はありませんか？英会話で大切なのは、難しい単語や表現をたくさん覚えることだけではありません。知っている英語を、必要なときにパッと口に出せるようにすることです。『言語習得のプロがたどりついた「日本人のための学び方」 マンガでわかる！ 万年初心者でもパッと出る英会話』は、英会話初心者や、もう一度英語を学び直したい人に向けて、日常で使える英語表現をマンガで楽しく紹介する一冊。本記事では、同書から一部を抜粋・編集してお届けします。 ...マンガを読む(10ページ) マンガを読む(10ページ) 作品情報 言語習得のプロがたどりついた「日本人のための学び方」 マンガでわかる！ 万年初心者でもパッと出る英会話 https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4838733984/toyokeizaia-22/