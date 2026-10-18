マンガ #ひろみ猫シッターサービス

タワマン住民に子猫のお世話を頼まれたシッターが｢お断り｣した深い理由　漫画『ひろみ猫シッターサービス』（第12話）

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『ひろみ猫シッターサービス』
『ひろみ猫シッターサービス』©杉作
  • 杉作 漫画家

旅行中のエサやりなど、猫専門のシッターサービスを手がける「ひろみ猫シッターサービス」。そこにある日、アルバイト希望で訪ねてきた怪しげな大男。しかも特技は「猫と会話できること」という――。
無事雇われることになった荒神広海（あらがみ・ひろみ）が、さまざまな事情を抱えたお宅を訪問。それぞれの猫たちと向き合って生まれる、笑いあり涙ありの物語――。
『猫なんかよんでもこない。』など珠玉の猫マンガを多数手がけてきた人気漫画家・杉作さんのオリジナル作品が「東洋経済オンライン」に登場！漫画『ひろみ猫シッターサービス』をお届けします。
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作品情報

ずるねこクロはサンタクロース

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