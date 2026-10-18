マンガ #ひろみ猫シッターサービス 前 Ep.11 次 タワマン住民に子猫のお世話を頼まれたシッターが｢お断り｣した深い理由 漫画『ひろみ猫シッターサービス』（第12話） 公開日時：2026/10/18 11:00 11ページ 『ひろみ猫シッターサービス』©杉作 杉作 漫画家 フォロー 旅行中のエサやりなど、猫専門のシッターサービスを手がける「ひろみ猫シッターサービス」。そこにある日、アルバイト希望で訪ねてきた怪しげな大男。しかも特技は「猫と会話できること」という――。無事雇われることになった荒神広海（あらがみ・ひろみ）が、さまざまな事情を抱えたお宅を訪問。それぞれの猫たちと向き合って生まれる、笑いあり涙ありの物語――。『猫なんかよんでもこない。』など珠玉の猫マンガを多数手がけてきた人気漫画家・杉作さんのオリジナル作品が「東洋経済オンライン」に登場！漫画『ひろみ猫シッターサービス』をお届けします。※このマンガの前編はこちら マンガを読む(11ページ) 作品情報 ずるねこクロはサンタクロース https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4756260586/toyokeizaia-22/