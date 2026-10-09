マンガ #介護とハイエナ 前 次 糞尿のにおいだけでなく｢虐待の痕跡｣も…？記者が｢老人ホーム｣で感じた"強烈な違和感" 漫画｢介護とハイエナ｣（第2話） 公開日時：2026/10/09 08:00 40ページ 『介護とハイエナ』©甚野博則・鈴木マサカズ・石津のぞみ／新潮社 甚野 博則 ノンフィクションライター フォロー 鈴木 マサカズ 漫画家 フォロー 石津 のぞみ 漫画家 フォロー 2025年「介護崩壊元年」を迎えた日本――。急速に進む高齢化社会の中で、「人手不足」「老老介護」「悪徳業者」「社会保障費の増大」など様々な問題が浮き彫りとなり、いよいよ他人事ではいられなくなっている。ニュースサイト「真創オンライン」編集部で働く古世手悠一。普段は事件を扱う契約記者だが、突然編集長から介護にまつわる取材を依頼される。「まだ介護など自分には関係ない」と気乗りせず他の仕事をすすめる中、母親の死に直面し――。そして、古世手は母親を看取れなかった経験を経て介護問題に興味を持ち、取材に挑戦することに……。漫画『介護とハイエナ』（新潮社）よりお届けします。 無料でマンガを読む(40ページ) 作品情報 介護とハイエナ（1） https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4107729850/toyokeizaia-22