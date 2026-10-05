マンガ #正直不動産 前 Ep. 次 外壁から"タイル剥落"で危うく大怪我なのに…マンション管理会社の"呆れた主張" 漫画｢正直不動産｣（第21集 第161話） 公開日時：2026/10/05 07:00 24ページ 『正直不動産』©大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 大谷 アキラ 漫画家 フォロー 夏原 武 ルポライター、漫画原作者 フォロー 水野 光博 ライター（脚本）、漫画原作者 フォロー 不動産会社・登坂不動産のエース営業である永瀬財地（ながせ・さいち）、35歳。「売るためだけ」の情報を顧客に伝え、時には嘘も厭わない口八丁ぶりで、圧倒的な売り上げをたたき出してきた。だが、ある地鎮祭で石碑を壊して以来、事態は一変。何かの祟りなのか、「嘘がつけない」体に変貌してしまったのだ。真実は”千に三つ”とも言われる不動産業界で、”正直営業”しかできなくなった永瀬は大苦戦するが…？建築条件付き土地、任意売却、三為業者――。人生最大の買い物である「家」にまつわる不動産業界の真実をさらけ出す、話題作『正直不動産』(小学館) より、一部抜粋してお届けします。 無料でマンガを読む(24ページ) 作品情報 正直不動産（25） https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4098641186/toyokeizaia-22/