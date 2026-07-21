マンガ #私だけが頑張る片付けはもうごめんだ 家族6人魔窟部屋からの脱出コミックエッセイ 前 Ep.3 次 ｢洗濯物がリビングに散乱｣悲惨な自宅を救った"超身近な便利グッズ"…漫画『私だけが頑張る片付けはもうごめんだ』第4話 公開日時：2026/07/21 08:00 18ページ 『私だけが頑張る片付けはもうごめんだ 家族6人魔窟部屋からの脱出コミックエッセイ』 ©おぐらあんこ／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ おぐら あんこ イラストレーター、漫画家 フォロー 目指すは（映えなくてもいいから） 家族全員ができる片付けーー。子ども4人＋犬猫で毎日カオス！片付けても5分で床がジャングル化……原因は、“子供に無理なやり方”でした。子どもの動きに合わせて片付けの仕組みを変えたら「ママあれどこ？」が激減！気づけばスッキリが保てるようになったお片付けの実録コミックエッセイです。 無料でマンガを読む(18ページ) 作品情報 私だけが頑張る片付けはもうごめんだ 家族6人魔窟部屋からの脱出コミックエッセイ https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4824016320/toyokeizaia-22/