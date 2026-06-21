マンガ #ひろみ猫シッターサービス 前 Ep.7 次 周囲に怖がられる｢飼い主をひっかく猫｣が抱えていた意外な"本音" 漫画｢ひろみ猫シッターサービス｣（第8話） 公開日時：2026/06/21 11:00 10ページ 『ひろみ猫シッターサービス』©杉作 杉作 漫画家 フォロー 旅行中のエサやりなど、猫専門のシッターサービスを手がける「ひろみ猫シッターサービス」。そこにある日、アルバイト希望で訪ねてきたのは、魔法使いアラジンの物語に出てくるランプの魔人・ジーニーそっくりの大男。しかも本人いわく「特技は猫と会話できる」という――？！そんな怪しさ満点（？）の荒神広海（あらがみ・ひろみ）が、さまざまな事情を抱えたお宅を訪問。それぞれの猫たちと向き合って生まれる、笑いあり涙ありの物語――。『猫なんかよんでもこない。』など数々の猫マンガを手がけてきた漫画家・杉作さんのオリジナル作品が「東洋経済オンライン」に登場！漫画『ひろみ猫シッターサービス』をお届けします。 このマンガを読む(10ページ) 作品情報 ずるねこクロはサンタクロース https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4756260586/toyokeizaia-22/