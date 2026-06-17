｢マルチリンガルの外国人夫｣がズバリ指摘､"日本人が英語を話せない"ワケ…漫画『ダーリンは外国人 リマスター版』3話

300万部突破の“伝説コミックエッセイ”が、完全復刻！

さおりが出会ったダーリン・トニーは言語オタクで傷つきやすく、でもとっても穏やかで博識。

「やれああしろこうしろの『やれ』って何？」

「ぶん殴るってどうして『ぶん』っていうの？」

……と突然真面目に聞かれてとまどったり、日本の謙遜文化に悲しみを訴えるトニーを必死で励ましたり、日本語の不思議に関して一緒に考えたり……。

トニーのフィルターにかかれば、発見の多い楽しい毎日になる！

映画化もされた、2人の驚きと笑いに満ちたやりとりをお届けします。

《結婚してどんな暮らしになるかは、外国人か日本人かというより、結局は互いがどんな性格で、どこが似ていてどこが違うのか、という問題だと思います。しかしそうは思っていても時々、私から見れば卵焼きやドリフターズで育ってないと、人はこうも違うものなのかと衝撃を受けることもあるのです。

（本書「はじめに」より）》

2002年の発売から24年の時を経て、全リライト＆オールカラー復刊です！