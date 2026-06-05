限られた予算が､かえって楽しい！漫画家が実践する｢1000円ごほうび生活｣…『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』

限られた予算だからこそ、「自分は何に一番ワクワクするのか」が見えてくることがあります。話題のスイーツ、気になっていた雑貨、ひとり喫茶時間――漫画家のおづまりこさんは、月1000円の「ごほうび予算」を設け、自分の“好き”にまっすぐ向き合う時間を楽しんでいます。

あれこれ悩みながら使う1000円には、思った以上に発見が詰まっているもの。お金とじっくり向き合うことで、本当に好きなもの、大切にしたい時間、自分を元気にしてくれることが見えてきます。

著者累計30万部突破（紙・電子合計）の人気シリーズ最新作『わたしの1ヶ月1000円ごほうび3』より一部抜粋・再編集。思わず真似したくなる、「小さな幸せの見つけ方」をお届けします。

1000円の可能性は無限大。さあ、1000円で何しよう？

※本編は著者の実体験に基づくエッセイです。商品・サービス内容、価格等は変更となる場合がありますのでご了承ください。