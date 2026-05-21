Google Pixel 10周年モデル｢Isai Blue｣､グーグルが"性能以外"で勝負した日本限定スマホの狙い

5月11日、盛岡のヘラルボニーが運営する施設「ISAI PARK」でGoogle Pixel 10a日本限定 ヘラルボニーコラボモデル「Isai Blue」の発売を記念してトークイベントが行われた。Google Pixel 製品企画アジア太平洋事業統括 リージョナル ディレクターの阿部和子（右）はGoogle社のミッションステイトメントを引用して改めて同社が「世界中の人々」をターゲットにした会社であることを強調した。左は株式会社ヘラルボニー 執行役員 兼 アカウント事業本部統括の國分さとみ（写真：グーグル／ヘラルボニー）