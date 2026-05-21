ビジネス Google Pixel 10周年モデル｢Isai Blue｣､グーグルが"性能以外"で勝負した日本限定スマホの狙い 19分で読める 公開日時：2026/05/21 11:00 5月11日、盛岡のヘラルボニーが運営する施設「ISAI PARK」でGoogle Pixel 10a日本限定 ヘラルボニーコラボモデル「Isai Blue」の発売を記念してトークイベントが行われた。Google Pixel 製品企画アジア太平洋事業統括 リージョナル ディレクターの阿部和子（右）はGoogle社のミッションステイトメントを引用して改めて同社が「世界中の人々」をターゲットにした会社であることを強調した。左は株式会社ヘラルボニー 執行役員 兼 アカウント事業本部統括の國分さとみ（写真：グーグル／ヘラルボニー） 林 信行 フリージャーナリスト､コンサルタント フォロー スマートフォンは進化を続ける一方で､｢テクノロジーが人に寄り添う｣ことが重要視され始めている。グーグルはGoogle Pixel誕生10周年を祝し､盛岡発のブランド･ヘラルボニーと共創した｢Isai Blue｣を日本限定で発売。個性と多様性を体現したこの1台に込められた特別な思いとは？ 記事を読む