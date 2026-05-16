｢散らかった家､貯まらないお金｣…子どもが生まれた30代妻にFPが告げた｢1億3000万円の負債｣という残酷な将来予測

独身時代は「汚部屋」暮らし。片付けは実母にお金を払って頼み、宵越しの金は持たず、その場の勢いで生きてきた――。

「そんな人生だっていいじゃん！」と思っていた著者だったが、子どもが生まれると状況は一変する。散らかった家、貯まらないお金、増えていく不安。ファイナンシャルプランナーに相談すると、「計算上、真船家は生涯で1億3000万円の負債を抱えます」と告げられてしまう。

マイホーム購入、お金の見直し、家の片付け、料理、洋服選びなど、暮らしの中にあふれる不安やストレスと一つひとつ向き合いながら、困らない程度に「ちゃんとした暮らし」を手に入れていくまでを描いた『さよなら！行き当たりばったり人生！ お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』から一部を抜粋してお届けする。