【27年ぶり高水準 長期金利の行方】よくない金利上昇が“上乗せ”／この先注目の経済指標は？／日銀の「4月利上げ」はあるのか／2026年末の金利見通し／長期金利3％超えはあるのか

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/04/13 20:15
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

【概要欄】
長期金利の指標である新発10年債の利回り上昇が続いている。直近では2.4％台に乗せ、一時、27年ぶりの高水準を記録した。なぜここにきて金利上昇が起きているのか。金利上昇の背景、今後注目の経済指標、2026年末の金利水準見通しについて、かんぽ生命保険の中空麻奈エクゼクティブ・フェローに聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　本編開始
00:28　本日のテーマ　
01:01　①長期金利が上昇する背景
04:00　不透明な状況が金利高を招く
06:41　②今後注目する経済指標やトピック
08:35　企業業績への影響
09:46　金利上昇のメリット・デメリット
11:11　日銀は「4月利上げ」となるのか
15:21　③今後の金利水準について

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、秋葉 俊祐、昼間 將太
編集：秋葉 俊祐、昼間 將太
サムネイル：時事通信

【出演者】
中空 麻奈（なかぞら・まな）
かんぽ生命保険 エグゼクティブ・フェロー
1991年慶応義塾大学経済学部卒業、野村総合研究所に入社。1997年野村アセットマネジメントでクレジットアナリストに。社債や国債を分析。モルガン・スタンレー証券、JPモルガン証券、BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長を経て、2026年3月から現職。

内田 まさみ（うちだ・まさみ）
フリーアナウンサー



※動画内のデータは収録時点（2026年4月13日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)：/ https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
すごい中堅企業100 2026年版
新着あり
生保「スパイ活動」の実相
ハイテク中国
イランショック 国際秩序の激動
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事