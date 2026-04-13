【27年ぶり高水準 長期金利の行方】よくない金利上昇が“上乗せ”／この先注目の経済指標は？／日銀の「4月利上げ」はあるのか／2026年末の金利見通し／長期金利3％超えはあるのか

【概要欄】

長期金利の指標である新発10年債の利回り上昇が続いている。直近では2.4％台に乗せ、一時、27年ぶりの高水準を記録した。なぜここにきて金利上昇が起きているのか。金利上昇の背景、今後注目の経済指標、2026年末の金利水準見通しについて、かんぽ生命保険の中空麻奈エクゼクティブ・フェローに聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:28 本日のテーマ

01:01 ①長期金利が上昇する背景

04:00 不透明な状況が金利高を招く

06:41 ②今後注目する経済指標やトピック

08:35 企業業績への影響

09:46 金利上昇のメリット・デメリット

11:11 日銀は「4月利上げ」となるのか

15:21 ③今後の金利水準について

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、秋葉 俊祐、昼間 將太

編集：秋葉 俊祐、昼間 將太

サムネイル：時事通信

【出演者】

中空 麻奈（なかぞら・まな）

かんぽ生命保険 エグゼクティブ・フェロー

1991年慶応義塾大学経済学部卒業、野村総合研究所に入社。1997年野村アセットマネジメントでクレジットアナリストに。社債や国債を分析。モルガン・スタンレー証券、JPモルガン証券、BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長を経て、2026年3月から現職。

内田 まさみ（うちだ・まさみ）

フリーアナウンサー





※動画内のデータは収録時点（2026年4月13日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)：/ https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。