｢豪華キャストが集結｣｢ドラマの良さを踏襲｣… 山下智久主演《正直不動産》､ドラマからの映画化で課された"絶対条件"

契約を勝ち取るためなら、口八丁で真実をぼかし、相手を丸め込むことも日常茶飯事の不動産業界。

やり手営業マンの永瀬財地も、業界では「ライアー永瀬」と呼ばれていた。そんな彼は土地のたたりによってうそがつけない体質となり、すべてを“ぶっちゃける”正直な営業マンへと変貌を遂げる。

うそがつけなくなった永瀬と、「カスタマーファースト」を貫く後輩・月下咲良が、次々と降りかかる不動産トラブル、そしてライバル不動産会社とのしのぎを削る闘いに立ち向かう――。

不動産業界を痛快に皮肉った社会派コメディー

「千三つ」と呼ばれる不動産業界は、“千のうち三つほどしか話がまとまらない”と言われる海千山千の世界。そこから転じて「千の言葉のうち真実は三つしかない」＝「うそつき」とも言われてしまうことも。

そんな業界のリアルな裏側を痛快に皮肉った社会派コメディーとして多くの視聴者を魅了したのが、テレビドラマ「正直不動産」。待望の映画化を果たし、5月15日（金）より全国公開される。

キャスト陣が口々に「どこに行っても『観ています』と声をかけられるんです」と明かすほどに、老若男女問わず、幅広く愛されるドラマへと成長した「正直不動産」シリーズ。

2022年のシーズン1放送開始後、24年にはスペシャルドラマとシーズン2、25年にはディーンフジオカ演じる神木を主人公としたスピンオフドラマも放送された。

人気がどんどんと増す中、いよいよ映画化という運びとなったわけだが、主演の山下智久が「いつか映画にしたい」という思いを抱いていたということもあり、映画化プロジェクトが立ち上がるのは必然だった。