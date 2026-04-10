【ソニー・ホンダEV共同開発の結末】“中止”は必然だった／「アフィーラ」の現在地／「ゼロ」シリーズ開発中止の重み／サプライヤーの怒りや戸惑い／次世代車開発の焦点／EV戦略はどうなるのか【ニュース解説】

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2026/04/10 19:01
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3月25日、ソニーグループとホンダは、共同で取り組んできたEV（電気自動車）「AFEELA（アフィーラ）」の開発と販売中止を発表した。2022年に両社で新会社を設立し、ホンダ側が車体などを開発、ソフト面の開発をソニー側が主導する形で進めてきた。そして、2026年中にアメリカのカリフォルニア州で第1弾となるセダンタイプEVの発売が予定され、今年1月には第2弾となるSUVタイプのモデルの開発開始も明らかにしていた。なぜ、このタイミングで急に開発中止が決まったのか。横山記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:46　本日のテーマ　
01:25　EV共同開発中止の意味
01:55　「アフィーラ」中止は不可避だった？
05:41　「アフィーラ」の現在地
07:58　ホンダ「ゼロ」シリーズ中止の重み
09:47　部品会社の「怒り」「戸惑い」
09:57　サプライヤーが懸念すること
12:37　戦略を急転換したホンダの考え
16:35　5月公表の新戦略の焦点
22:22　本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、長谷川友美、昼間將太
編集：長谷川友美

サムネイル、動画内写真：梅垣 勇人

【出演者】
横山 隼也（よこやま・じゅんや）
東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/4986

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長



※動画内のデータは収録時点（2026年4月8日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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