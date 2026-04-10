【ソニー・ホンダEV共同開発の結末】“中止”は必然だった／「アフィーラ」の現在地／「ゼロ」シリーズ開発中止の重み／サプライヤーの怒りや戸惑い／次世代車開発の焦点／EV戦略はどうなるのか【ニュース解説】

3月25日、ソニーグループとホンダは、共同で取り組んできたEV（電気自動車）「AFEELA（アフィーラ）」の開発と販売中止を発表した。2022年に両社で新会社を設立し、ホンダ側が車体などを開発、ソフト面の開発をソニー側が主導する形で進めてきた。そして、2026年中にアメリカのカリフォルニア州で第1弾となるセダンタイプEVの発売が予定され、今年1月には第2弾となるSUVタイプのモデルの開発開始も明らかにしていた。なぜ、このタイミングで急に開発中止が決まったのか。横山記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:46 本日のテーマ

01:25 EV共同開発中止の意味

01:55 「アフィーラ」中止は不可避だった？

05:41 「アフィーラ」の現在地

07:58 ホンダ「ゼロ」シリーズ中止の重み

09:47 部品会社の「怒り」「戸惑い」

09:57 サプライヤーが懸念すること

12:37 戦略を急転換したホンダの考え

16:35 5月公表の新戦略の焦点

22:22 本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、長谷川友美、昼間將太

編集：長谷川友美

サムネイル、動画内写真：梅垣 勇人

【出演者】

横山 隼也（よこやま・じゅんや）

東洋経済 記者

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井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長





※動画内のデータは収録時点（2026年4月8日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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