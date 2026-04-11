HIKAKIN､新作麦茶｢ONICHA｣の発表は､なぜ炎上したのか？ 最強の武器"誠実さ"に生じた綻び

4月5日、HIKAKINは自身のYouTubeチャンネルで動画を公開し、その中で新しい麦茶ブランド「ONICHA」を発売することを発表した。4月21日から全国のセブンイレブンで販売される。

原材料には余計なものを使っておらず、六条大麦と二条大麦にこだわっている。ラベルの裏面には「鬼みくじ」というおみくじが仕込まれていて、飲料にエンターテインメント性を持ち込んでいる。

HIKAKIN本人は、自分が親になったことで子供の健康面を意識するようになり、ジュースばかり飲みたがる子供が麦茶を前向きに選べるようにしたいという思いを語っている。商品自体やその理念だけを見れば、多くの人に好感を持たれてもおかしくない企画である。

だが、今回の発表はネット上で反発を招き、ちょっとした炎上騒動に発展した。長年にわたってYouTuberのトップに君臨してきた人気者のHIKAKINが、なぜ批判を受けることになったのか。

思わせぶりで不可解なライブ配信動画

その原因になったのは、3月28日に公開された思わせぶりで不可解なライブ配信動画である。それは、黒い画面に波の音だけが流れるというものだった。その後も「いつも応援してくれているみなさんへ。お騒がせしてしまい、申し訳ありません」などと含みを持たせる動画が出されていた。

そのため視聴者の間では「何か深刻なトラブルが起きたのではないか」「悪い知らせが発表されるのではないか」という不安の声が広がっていた。