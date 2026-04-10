｢この程度で不審者扱いするな｣｢怖い時代だから妥当｣と賛否…中央区《女子高生にウインクで"不審者扱い"》が当然のワケ

東京都中央区が配信した、「ウインクで不審者」の情報が活発な議論を呼んでいます。

これは4月7日午前、中央区がXで「【不審者に注意！】昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」と注意を呼びかけたことに対する反響。

その反響は主に「この程度で不審者扱いするな」「接触も声かけもないのに不審者と決めつけるのはどうなのか」などの疑問・怒りと、「怖い時代だからこれくらいのほうがいい」「中央区はよくやっている」などの評価・肯定に二分されています。

すれ違いざまにウインクされ、身の危険を…

その後、中央区はXに「追加情報」として「人形町1丁目の不審者情報については、メールけいしちょうに基づき発信したものですが、改めて確認したところ、女子高校生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談したとのことでした」という文章をアップしました。

その「メールけいしちょう」とは、警視庁が犯罪発生情報や防犯情報などをメールで知らせて被害を予防するためのツール。

「中央区が立場上、文章の加工や加筆ができず、そのまま発信した」という運用上の事情がうかがえます。つまり中央区は区民らの安全第一で万全を期すために、警視庁が発表したものをそのまま発信したということでしょう。