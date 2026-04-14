元気な今のうちに…｢生涯我が家で過ごしたい｣親を持つ50代娘､"実家じまい"で｢モノより先｣に片付けたこと

「親が亡くなったら、実家はどうなるのか」――そう考えたことがある人は多いはずだ。

帰省の頻度は年に1度か2度、両親がまだ現役だったり、健康面でも心配はなさそうだからと、「実家の今後」を先延ばしにしている人もいるだろう。だが多くの場合、子は親を見送ることになる。そのあとに残されるのは、手つかずの実家かもしれない。

整理収納アドバイザーとして活動する藤野ことさんは、両親が健在のうちから実家の整理に着手した。モノだけでなく、相続に関わる「情報」までを整理した藤野さんの実践から、実家じまいの進め方を考える。

親が健在のうちに実家の整理に踏み出す

今回取材したのは、横浜在住の整理収納アドバイザー・藤野ことさん（50代）だ。実家は静岡で、80代の父、70代の母が2人で暮らしている。

藤野さんの実家では、元々藤野さんの曾祖母、祖父母、父、母、藤野さん、弟の7人が暮らしていた。昔ながらの日本家屋（母屋）は、現在築約60年。そこから廊下でつながる形で二階建ての家（離れ）を増築し、藤野さんと弟、両親がそちらでの生活を始めた。母屋では曾祖母と祖父母が生活していたが、3人が亡くなってからは両親が管理をしている。