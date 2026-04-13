社内で緊張が走った…｢オフィスカジュアル｣履き違えた"Z世代"の主張 すり合わせのために"独特な研修"を行う企業も

月曜日の朝、エレベーターの扉が開いた瞬間、オフィスに緊張が走った。

Z世代の若手社員・Aさんが、白いTシャツに、薄手のコート、スニーカーという軽やかな装いで現れたのだ。まるで週末の延長のようなリラックス感が漂う。一方、同じエレベーターに乗り合わせたベテラン社員のBさんは、きっちりとした紺のジャケットに革靴。2人の間に流れる温度差は、服装以上にくっきりしていた。

「おいおい」とBさんは胸の内でつぶやき、Aさんは「あれ？今週からカジュアルOKだったはず」と不安に。同じ職場に向かう2人が、同じ「オフィスカジュアル」をまったく違うものとして捉えていた。

どこまでカジュアルにしていいの？

近年、多くの企業が「オフィスカジュアル」を推奨しています。しかし自由度が高まるほど、「どこまでが許容範囲なのか」「何を基準に判断すればよいのか」という迷いの声も増えていきます。

特に、Z世代とベテラン層の間では「当たり前」や「常識」の感覚が大きく異なり、同じ職場で働いていても服装に対する期待値が揃わないケースは少なくありません。

Z世代の感覚は、カジュアルという響きから、基本的に「清潔感があれば問題ない」という柔軟な判断をしやすく、スニーカーやTシャツを抵抗なく取り入れています。