コミュニケーションを｢あえて深めない｣コミュニケーションツールの進化　離婚後の"連絡問題"も解決するアプリの凄み

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回は、離婚後の子育てをサポートするアプリ「ラエル」を運営するGUGEN Software代表の境領太さんにお話を伺いました。
過去の「別居・離婚」シリーズ…
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み
第7回：有識者インタビュー⑤泥沼離婚に陥らない方法
第8回：有識者インタビュー⑥共同養育がうまくいかない親の特徴
第9回：当事者インタビュー①DV離婚とそのトラウマ
第10回：有識者インタビュー⑦DVの本質とトラウマケア
第11回：当事者インタビュー②不倫泥沼離婚と共同養育
第12回：有識者インタビュー⑧親権と児童虐待
第13回：有識者インタビュー⑨子連れ別居
第14回：有識者インタビュー⑩離婚とお金
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み
第7回：有識者インタビュー⑤泥沼離婚に陥らない方法
第8回：有識者インタビュー⑥共同養育がうまくいかない親の特徴
第9回：当事者インタビュー①DV離婚とそのトラウマ
第10回：有識者インタビュー⑦DVの本質とトラウマケア
第11回：当事者インタビュー②不倫泥沼離婚と共同養育
第12回：有識者インタビュー⑧親権と児童虐待
第13回：有識者インタビュー⑨子連れ別居
第14回：有識者インタビュー⑩離婚とお金
離婚後も続く…元配偶者とのコミュニケーションの悩み
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