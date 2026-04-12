コミュニケーションを｢あえて深めない｣コミュニケーションツールの進化 離婚後の"連絡問題"も解決するアプリの凄み

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回は、離婚後の子育てをサポートするアプリ「ラエル」を運営するGUGEN Software代表の境領太さんにお話を伺いました。

離婚後も続く…元配偶者とのコミュニケーションの悩み