肌を露出しくねくねダンス…日清カップヌードル｢腹筋CM｣炎上､大手ブランドのネット広告に見る｢世間とのズレ｣

城戸 譲 : ネットメディア研究家・コラムニスト・炎上ウォッチャー
2026/04/10 7:45
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日清食品「カップヌードル」の新商品CMはどうして炎上したのか？（写真：東洋経済 編集部撮影）
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日清食品「カップヌードル」の新商品CMが話題だ。腹筋を露出し、“エロ要素”を意識させる映像とあって、SNSでは否定の声が大きい。どうしてここまで燃えているのか。その背景を考えると、「ネットの反応」に重きを置くマーケティング手法の課題が見えてきた。

“エロ要素は不要”炎上したCMが制作された経緯

話題になっているのは、2026年4月6日から放送されている「僕がカプヌであなたが麻辣 篇」と題した動画だ。シンガーソングライターによるユニット「WHITE JAM（ホワイトジャム）」のSHIROSE（シロセ）さんと、高校生ボディービルダーとして知られる榎田一王さんが出演している。

これは新商品「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」のCMで、SHIROSEさんの楽曲「磁石」の替え歌にのせたもの。腹筋を強調するような衣服に身を包み、腰を振り、時には舌を出しながら、商品の特徴を訴求。途中には、観客席らしき場所から舞台上を眺める女性たちの姿も映っていた。

日清食品公式サイトのCM紹介ページによると、「若い女性を中心に大人気の『麻辣湯』」の味が発売されるにあたって、「これは若い女性に伝えなきゃと思い、若い女性に大人気のアーティストSHIROSE（WHITE JAM）さんを起用しよう」となったという。

そして、“14種のスパイス”をアピールするために、「豊富な筋肉を映像内に登場させることで豊富なスパイスを表現できる」として、榎田さんも起用したと説明されている。

新商品「カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯」のCM
豊富な筋肉が豊富なスパイスを表現しているという（出所：カップヌードル公式Xより）
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