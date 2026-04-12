｢足立区というだけでマイナスイメージ｣｢治安は？｣と聞かれた偏見根強い街が､子育て世代殺到で教室不足に陥ったワケ

この連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。

今回歩いたのは、何かと負のイメージで語られることが多い足立区の綾瀬。しかし、印象だけで語られている部分が多いと、歩いて感じたのだった。

イメージだけで実態を知られていない街

綾瀬には武道館がある。武道館といえば千代田区北の丸公園（九段下駅近く）にしかないだろ、というのはもちろん誤解だ。乱暴な言い方をすると、武道場のある館ならすべて武道館だ。東京都内にも武道館に準ずる施設はたくさんある。そんなことはわかっているのだが、綾瀬の武道館はいっぷう変わったデザインで、一見の価値があるらしい。

綾瀬駅（東京都足立区綾瀬3-1-1）には東京メトロとJR常磐線が乗り入れている。東京駅や新宿駅には約30分、上野駅なら約18分と、交通の便はかなりいい。ただ、街の実態はあまり知られていないように思う。隣駅はマンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』で知られる亀有駅（葛飾区亀有3）で、西に向かって綾瀬川を渡るとすぐに東京拘置所（葛飾区小菅1-35-1）で知られる東武スカイツリーラインの小菅駅（足立区足立2-46）がある。インパクトのある街の両隣に挟まれて、綾瀬の印象はいまひとつ薄い。