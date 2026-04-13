｢無知だと思われて…｣｢AIに聞くから｣上司に相談しない"今どきの若手"が考えている事――｢気軽に相談｣の声かけがNGな訳

船見 敏子 : 公認心理師、産業カウンセラー、1級キャリアコンサルティング技能士
2026/04/13 11:30
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上司に相談できずメンタルダウンする若手たち、なぜ彼らは「相談しない」のでしょうか（写真：jessie／PIXTA）

「相談できる人が誰もいませんでした」

適応障害で2カ月間休職した、IT企業勤務の女性Aさん（26歳）。復職時のカウンセリングで、体調を崩した理由をそう話してくれました。

業務を任されたものの、部署内にはその業務を経験した人がいない。誰にも相談せず、1人で必死に調べて対応するもうまくいかず、とうとうダウンしてしまったというのです。

さぞかし大変だったろうと共感しながら話を聴いたのですが、聴き進めるうちに、筆者の中に違和感が生まれていきました。

というのも、彼女が任された仕事は、社内で開発した商材の保守。上司はわからなくても、詳しい人は社内にいるのです。それにもかかわらず、彼女には「わかる人を探す」という発想がなく、「上司にもわからないのだから仕方ない」と、誰にも助けを求めなかったのです。

「何かあったら相談を」の落とし穴

Aさんのように、誰にも相談せずにメンタルダウンする若手が、ここ数年目立ってきています。人事からも「若手が相談下手になっている」という声が届いています。

こんな例もありました。

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