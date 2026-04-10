ゴンチャが"脱タピオカ屋"の新シリーズを発売､｢コアなファンほどストレートティー志向になる｣顧客データが引き金に

タピオカブームの旗手・ゴンチャで、驚くべき事実が判明した。

熱心なファンになればなるほど、タピオカを注文しないというのだ。

足繁くゴンチャに通う最高位会員『レジェンド』のストレートティー注文率は12%。一方、初心者会員『ラバー』はわずか4%。この3倍もの差を受けて、ゴンチャは今“脱タピオカ屋”戦略を仕掛けようとしている。

そのひとつが、3月25日に発売された新シリーズ『TEACRAFT（ティークラフト）』だ。タピオカなどをトッピングするよりも、お茶自体の美味しさを味わってほしいと開発されたシリーズである。

一見すると売り上げを下げかねない『引き算の発想』だが、勝算はあるのか。

筆者は、TEACRAFT発売に際してのメディア向け発表会に参加した。商品開発の狙いと、ゴンチャが意図する“脱タピオカ屋”について考察していきたい。

しっかりイチゴとローズの香りがする1杯

TEACRAFTは、「こころ、ときめく、香りのお茶。」をコンセプトに、年に5回打ち出す新シリーズとしてスタートした。シリーズ商品は全国のゴンチャ店舗で販売される。

その第1弾となるのが、3月25日から発売開始した「ストロベリー＆ローズ ダージリン」だ。