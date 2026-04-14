｢テスラ/GM/フォルクスワーゲン/ボルボ/ポルシェ乗り比べ｣BEVでもICEVでも変わらぬドライバーとクルマの一体感

新型輸入車を集めた「第45回輸入車試乗会」が2026年も開催された。事前にリストから試乗したい車両を選び事務局に申請する方式で、ドライバー1名あたり5台の試乗ができる。

今回はテスラとGM（アメリカ）、フォルクスワーゲン（ドイツ）、ボルボ（スウェーデン）のBEV（電気自動車）で4台と、ポルシェ（ドイツ）のICEV（内燃機関車）1台の合計5台に試乗した。

BEVの特徴である「静かさ」と「速さ」

筆者は恵まれたことにプロトタイプを含めると30年以上、BEVの試乗を行ってきた。世間では市販化された当初（日本では2009年の三菱「i-MiEV」）から、「静か」で「速い」ことがBEVの特徴として認識されてきた。

速さは一般的に最高速度と加速力で捉えられるが、公道では加速力が評価軸になる。その加速力とは、すなわち駆動トルクだ。「BEVは速いね！」と評価されるゆえんは、アクセルペダルを踏み込んだ瞬間から電動モーターが生み出す豊かな駆動トルクが立ち上がるからだ。

しかし、ざっくり20年以降に市販化された多くのBEVは、スポーツモデルなど特例はあるにせよ、速さだけをウリにしない。むしろ、世界中の自動車ユーザーが慣れ親しんだICEVやHV（ハイブリッド車）のような発進/加速フィーリングをトレースしている。同時に電費性能の指標であるAER（All Electric Range/満充電で走行可能な距離）にして700km以上を達成するBEVも増えてきた。