50年学生を見てきた寮母が気にかける｢最近の親子と若者｣の変化。だからこそ貴重な｢食事付き35人の共同生活｣＜再配信＞

池田 アユリ : インタビューライター
2026/04/11 7:30
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西川勝子さん
寮母として半世紀以上にわたり学生たちを見守ってきた西川勝子さん（写真：筆者撮影）

※読者の反響が大きかった記事を再配信します。本稿は2026年2月26日に公開した記事を再配信したものです。

「いろんな子を50年間見てきて、心に病を持つ子が本当に増えてきたと感じます。これは、非常に根が深いです」

そう語るのは、京都学生グリーンハイツの寮母、西川勝子さん（80）だ。

勝子さんが運営するのは、京都・岩倉に位置する朝夕食事付きの学生寮。京都大学、京都産業大学などの学生が入居し、毎年満室になるほど人気がある。半世紀以上にわたり学生たちを見守ってきた勝子さんは、若者の間で「心に病を持つ子」が増えている現状を静かに語ってくれた。

取材の中で彼女が発した「根が深い」という言葉。そこには妙な重さがあった。彼女が見てきた学生の生活や、若者が抱える心の揺れとは？ 筆者は現地に赴き、寮母である勝子さんの話を聞いた――。

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我が子の欠点を並べる親への“違和感”

勝子さんが「根が深い」と語るのは、幼少期からの環境が影響していると感じているからだ。学生が入居する前に必ず親子と顔合わせを行うのだが、そこで親子関係の歪みを感じることも時々あるという。

学生寮
京都学生グリーンハイツ（写真：筆者撮影）

最も危惧するのが、親が本人の目の前で我が子の欠点を並べ立てるケースだ。

「私の前で、『この子は嘘をつく』『しっかりできない』『だまされないでください』とかね。そう親に言われている時、その子はうつむいて暗い顔をしています。きっと今まで、人前で親からそう言われ続けてきたのだろうと察します」（勝子さん）

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