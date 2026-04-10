｢10年ぶりに"会った"弟が…｣その部屋で姉が見た､"あまりにむごい現実" ｢放置したのが悪い｣と叩く人は《ゴミ屋敷の事情》を知らない＜再配信＞

※読者の反響が大きかった記事を再配信します。本稿は2025年8月30日に公開した記事を再配信したものです。

東洋経済オンラインで連載されたワダユウキ氏の漫画『ゴミ屋敷 孤独な部屋の住人たち』。シングルマザーのゴミ屋敷やゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテーマを扱っているが、これらは実話だ。

漫画はこちらから無料でお読みいただけます。

10年没交渉の弟が急死、姉が見たゴミ屋敷

漫画『急死した弟の｢ゴミ袋だらけの部屋｣見た姉の本音』では、10年もの間、没交渉だった姉弟のエピソードを描いている。弟が急死し、10年ぶりに姉が弟の家を訪れると、そこはゴミ屋敷になっていた。

イーブイがこれまで見てきたゴミ屋敷の中でも、一風変わった現場だった。