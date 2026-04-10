｢正論を言っているのに相手を動かせない人｣に欠けている視点
「ムズムズ」させるには「動かそう」としないこと
相手を「ムズムズ」させ、自発的に動いてもらう最大のコツは、「動かそう」としないことです。「どう動かすか」ではなく、「どうしたら動き出したくなるか」を考えるのです。
では、どうしたら相手が自発的に動き出したくなるのでしょうか。それは、「行動する理由」を持ってもらうことです。その理由は2つあります。
①「〜したい」と思わせる
たとえば、いつも自分のことを叱ってばかりで、良いところを認めてくれない上司から、突然「明日の会議で使う資料を本日中にまとめておいてほしい」と言われても、快く引き受けるのは難しいですよね。
また、家族が脳の手術をしなければならない事態になったとき、「神の手を持つ」と評判の医師の存在を知ったら、その医師が遠方の病院に勤務していたとしても、どんなに手間がかかっても「その医師に手術してほしい」と考え、依頼に動くのではないでしょうか。
このように、「〜したい」と思ってもらうことが大切です。そうすれば、多少条件が悪くても、どうにかして手に入れようとします。反対に、そう思えなければ、自ら行動に移すことはないでしょう。
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