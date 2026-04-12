人口18万人なのに｢駅前が混雑｣する立川。なのに八王子は…貧弱購買力で百貨店が全滅｢多摩最大都市｣が素通りされるワケ

かつて百貨店は「特別な場所」だった。家族と過ごす休日、背伸びをして選ぶ贈答品。屋上やレストラン街には、地域の憧れと活気が凝縮されていた。しかし今、多くの街からその姿が消えつつある――。本連載では、百貨店が消滅した街を歩きながら、「なぜ消えたのか？」を街ごとに分析していく。第3回は東京都八王子市。かつては6つの百貨店がひしめく激戦地だった。

前回までは、6つの百貨店を抱えた八王子市の出店ラッシュから全滅までの顛末、そしてその根本原因となった「消費センター」という幻想を追った。

ここで気になってくるのが、百貨店も大型店も消滅した駅前に何が残っているのかだ。廃墟化しているのかと思いがちだが、実際に歩いてみても衰退の気配は微塵もない。多くの人が行き交い、一見すると賑わいのある街が生まれている。

しかし歩き続けるうちに、ひとつの違和感が拭えなくなった。人はこんなにいるのに、どこにも「滞在」していないことだ。前回で追った「商圏の幻想」の答えが、街の風景としてそこにあった。

①賑わっているのに、消費の気配が薄い

JR八王子駅の改札を出ると、人の流れがある。ペデストリアンデッキを渡り、北口・南口・甲州街道へ延びる西放射線ユーロード方面へと散っていく。しかし「買い物を楽しんでいる」という感じではなく、みんな目的地に向かって歩いていて、立ち止まっている人が少ないように見える。

実はこの構造は、1993年の調査でも指摘されていた。JR八王子駅の1日平均乗降人員は平成3年時点で7万5250人に達していたが、中心市街地への来街者のうち「JR八王子駅ビルと駅周辺地区」が56.5%を占める一方、「かつての甲州街道、現在の国道20号の横山町と八日町での利用率は19.9%」にとどまっていた（『不動産研究』日本不動産研究所、1993年）。当時も駅は人で賑わっていたが、街には滞留していなかったのだ。