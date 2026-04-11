｢4年の間に伊勢丹･長崎屋･西武･大丸が続々開店｣→｢30年足らずで全滅｣…西東京にある"百貨店の墓場"になった街の実態

かつて百貨店は「特別な場所」だった。家族と過ごす休日、背伸びをして選ぶ贈答品。屋上やレストラン街には、地域の憧れと活気が凝縮されていた。しかし今、多くの街からその姿が消えつつある――。

本連載では、百貨店が消滅した街を歩きながら、「なぜ消えたのか？」を街ごとに分析していく。第3回は東京都八王子市。かつては市内に6つの百貨店が存在したが、2012年にそごうが閉店し、百貨店は消滅。伊勢丹、西武、大丸といった全国チェーンも含む6店が、なぜ多摩最大の都市に根付かなかったのか。

かつては百貨店密集地帯として栄えた八王子市

人口約56万人を擁する八王子市は、かつて百貨店が6つも密集する激戦地だった。百貨店に近い業態だった月賦百貨店や大型スーパーも多数出店し、駅近くに集まっていた店は合計15店以上にのぼる。駅前は活況を極めていた。

しかし、現在はすべて消滅。競合の大型店もほぼマンションに転用されている。百貨店業界自体の衰退の波にのまれたのかとも思いがちだが、八王子の場合は独特な特徴がある。それは多くの店が短命に終わっていることだ。