CM王者に何が？｢『NO BORDER』の頃はよかった｣の声も…日清｢麻辣湯｣CMが"性的すぎる"と炎上で､浮き彫りになった"ズレ"

日清食品がまたやってくれた。いや、「やらかしてくれた」というべきか……。

日清食品は、攻めた宣伝活動を行うことで知られているが、炎上したり、物議を醸したりすることも多い。

今回、物議を醸しているのは、カップヌードルの新商品「麻辣湯」のCM動画だ。

本動画は、シンガーソングライターグループ「WHITE JAM」のリーダーでボーカルも務めるSHIROSEさんと、高校生ボディビルダーの榎田一王さんが音楽に合わせてダンスを踊る、エンタメ性の高い作りとなっている。

「下品すぎる」と炎上

しかしながら、2人の肌の露出度が高いことに加えて、SHIROSEさんが舌を出して商品を舐めたり、腰を振ったりする刺激的なシーンが挿入されており、セクシーすぎる（要するにエロティックな）表現となっている。

案の定、SNS上では「気持ちが悪い」「下品すぎる」「食欲が減退する」といった批判的な声が飛び交っている。

アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかさんは、Xに「これと全く同じ女性版のCMを作った場合、ツイフェミさんたちがどう騒ぐか社会実験として見てみたいです」と投稿し、ジェンダー的な側面から問題提起を行っている。

SNSを見ると、「男女逆なら許されない」といった意見も散見されており、猪狩さんだけでなく、ジェンダー表現を問題視している人も少なくない様子だ。