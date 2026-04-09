CM王者に何が？｢『NO BORDER』の頃はよかった｣の声も…日清｢麻辣湯｣CMが"性的すぎる"と炎上で､浮き彫りになった"ズレ"

西山 守 : マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授
2026/04/09 6:15
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
日清CM
カップヌードルから「麻辣湯」味が新登場し、“攻めた”CM動画をリリースした日清食品（画像：「日清食品」公式サイトより）

日清食品がまたやってくれた。いや、「やらかしてくれた」というべきか……。

日清食品は、攻めた宣伝活動を行うことで知られているが、炎上したり、物議を醸したりすることも多い。

今回、物議を醸しているのは、カップヌードルの新商品「麻辣湯」のCM動画だ。

本動画は、シンガーソングライターグループ「WHITE JAM」のリーダーでボーカルも務めるSHIROSEさんと、高校生ボディビルダーの榎田一王さんが音楽に合わせてダンスを踊る、エンタメ性の高い作りとなっている。

【写真を見る】「下品すぎる」「これが男女逆だったら…」と炎上した《日清の新CM》（10枚）

「下品すぎる」と炎上

しかしながら、2人の肌の露出度が高いことに加えて、SHIROSEさんが舌を出して商品を舐めたり、腰を振ったりする刺激的なシーンが挿入されており、セクシーすぎる（要するにエロティックな）表現となっている。

案の定、SNS上では「気持ちが悪い」「下品すぎる」「食欲が減退する」といった批判的な声が飛び交っている。

アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかさんは、Xに「これと全く同じ女性版のCMを作った場合、ツイフェミさんたちがどう騒ぐか社会実験として見てみたいです」と投稿し、ジェンダー的な側面から問題提起を行っている。

SNSを見ると、「男女逆なら許されない」といった意見も散見されており、猪狩さんだけでなく、ジェンダー表現を問題視している人も少なくない様子だ。

日清CM
始終、筋肉を見せながらの構成となっている今回のCM（画像：「日清食品」公式サイトより）
次ページ最近の日清には世の中との“ズレ”が目立ち始めている
関連記事
特集一覧
トヨタの挑戦
新着あり
対米投融資の「罠」
新着あり
PayPay 新たな野望
新着あり
イランショック 国際秩序の激動
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事