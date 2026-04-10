｢唐揚げブーム終了｣と言われる今でもなぜ売れる？…出前館で｢8回に1回｣注文される｢人気唐揚げチェーン｣の正体

現役ウーバー配達員で「肉体派ライター」の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。今回はここ半年頻繁に配達の注文が入る「ある唐揚げチェーン」に迫る。

出前館でのシェア率12％？ ある「唐揚げチェーン」の勢い

個人店から大手チェーンまで、様々な企業が参入している「唐揚げビジネス」。外食産業に詳しい笹間聖子氏による記事「閉店急増の唐揚げ店｢からやま｣だけ一人勝ちの訳」によると、からあげ専門店は2012年に450店舗あったが、2022年4月に約10倍の4379店にまで激増。しかしコロナが収束して以降、状況は一変。持ち帰り需要の減少や原材料費の高騰、競争激化が加わり、現在は業界に「冬の時代」が訪れている。

身近な話題だと、調理に欠かせない「食用油」の値上がりが深刻だ。家庭用の食用油は2026年4月1日以降、大手各社で8～15％ほど値上げされた。食品大手のカルビーは同年6月1日納品分より、ポテトチップスうすしお味やJagabeeなど、全17商品で5～30％程度の値上げを発表している。

唐揚げは食卓の超定番。もはや「国民食」といっていい存在である。今後も“インフレ”に負けず頑張ってほしい……。例えば私が6年前から住んでいる兵庫県神戸市では、神戸発祥のローカルチェーン『きしから』が強い。現在は神戸市に11店舗を展開している。

私はウーバー＋出前館配達員として働いている。直近半年間の配送実績を調べたところ、出前館の配送の約8回に1回、約12.6％を『きしから』の配送が占めていた。もちろん配達員によって数字に差は生じるだろうし、デリバリー業界全体にかつての勢いはない。その上で、少なくとも私の場合は、きしからの唐揚げを運ぶ頻度が少なくないのだ。