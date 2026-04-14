freeeがあえて投じた"AIエージェント"という一石の正体 SNSで異例の反響 ｢SaaSの死｣論争の震源地で何が起きているのか

「この取引先への請求書を作って」。チャット上にそう打ち込むだけで、AIエージェントが取引先の登録から請求書の発行まで、一連の作業を自動で完了する。「1年分の売上高の推移を分析して」と依頼すれば、レポートが自動で仕上がる。

人が操作を覚えなければできなかった会計業務が、日本語の指令一つで完結する――。クラウド会計ソフト「freee会計」などを手がけるフリーが2026年3月に打ち出した新サービスが、SNSで異例の反響を呼んでいる。

「5人の仕事を1人でこなせる」SNSで連鎖する驚きの声

フリーが公開したのは、MCP（AIが外部のデータやツールを安全に使うための共通規格）サーバーだ。これにより、利用者がAIエージェントに指令を出すだけで、フリーが持つ会計・人事労務・請求書・工数管理・販売などのシステムからデータを引き出し、処理を実行できるようになった。

各システム間をつなぐAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）をAIが直接操作することで、これまで人が担っていた業務が自動化される。

リリース直後からSNS上では、公認会計士や税理士、経理担当者らが次々と活用事例を投稿した。「5人で実行していた作業を1人でこなせるようになった」「記帳がほぼ自動で完了した」といった声が相次ぎ、中には数百万インプレッションとなった投稿も出た。

AI戦略を担うフリーの共同創業者、横路隆CAIO（最高AI責任者）は「今までにないぐらいの反響があった。今はアーリー（サービスを早期に取り入れる層）たちの熱狂を生んでいる」と語る。

話題はしかし、会計・経理関係者にとどまらなかった。そこに今回の反響の本質がある。AIエージェントの具体的な活用事例を目の当たりにしたことで、漠然とした不安だったはずの「AIに仕事を奪われる」という感覚が、急速に輪郭を帯びた。SNS上の議論は会計業務の効率化を超え、ホワイトカラー全般の働き方や生存戦略へと波及した。